В магазинах Rimi появится мясная продукция Matsimoka

Ассортимент мясной продукции для клиентов Rimi расширится — свои товары в Rimi будет предлагать мясное производство Matsimoka. Поначалу прилавок Matsimoka поставят в Haabersti Rimi, в Pärnu Kaubamajaka Rimi и Tartu Lõunakeskuse Rimi, сообщается в пресс-релизе.

”Наша цель на ближайшие годы заключается в том, чтобы представить свою продукцию во всех уголках Эстонии, и сотрудничество с Rimi дает нам очень хорошую возможность”, — сказал руководитель по развитию Ян Инно. ”В последние годы мы быстро растем, и жители Эстонии все чаще приходят в наши торговые точки. Мы покупаем сырье у эстонских фермеров, а жители нашей страны любят качественные отечественные продукты. К тому же, продукция Matsimoka — это образец ручной работы: мы ничего не делаем быстро и дешево”.

Ян Инно отметил, что товары Matsimoka не относятся к самому высокому ценовому классу. ”Например, ветчина, производимая крупным мясокомбинатом может стоить дороже, чем та, которую мы предлагаем. Посетителям Rimi надо ознакомиться с нашим ассортиментом и не бояться сумасшедших цен. Мы представим в Rimi 14 товаров: изначально там не будет холодца и холодильников для салями, однако я надеюсь, что в будущем появится возможность продавать и эту продукцию”.

”Мы сами предложили Matsimoka продавать свой товар в Rimi”, — объяснил руководитель закупок Rimi Маргус Амор. ”Отделы хуторских продуктов в Rimi открыты уже 6 лет, на данный момент их насчитывается 23 — помимо Таллинна, они есть еще в Курессааре, в Пярну, в Раквере и в Тарту. Успех товаров Talu Toidab доказывает, что в Эстонии высоко ценят малых производителей, и сотрудничество с Matsimoka — это логичное развитие событий”.

Основанное в 1982-м году семейное предприятие Matsimoka производит и продает мясную продукцию, приготовленную традиционным методом и исключительно из эстонского сырья. Над этим трудились три поколения, и Matsimoka Butchery позволил воплотить накопленный опыт в жизнь.