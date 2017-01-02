В преддверии праздников и начале нового года в магазинах Maxima по всей Эстонии трудится 66 помощников, чтобы в праздничной суете обеспечить клиентам торговой сети наилучшее обслуживание. «Это хорошая возможность начать карьеру. Можно попробовать все работы и тем самым узнать то, что в дальнейшем может помочь дослужиться до руководителя», - сказала работающая праздничным помощников в маардуском супермаркете Maxima XX Вероника Карпенкова.

В декабре и начале января в магазинах Maxima в Таллинне, Силламяэ, Тарту, Нарве, Выру, Маарду и Пярну клиентов помогают обслуживать 66 праздничных помощников: 51 учеников в возрасте до 18 лет и 15 взрослых. ”Для молодежи это хорошая возможность получить первый опыт работы и первую зарплату, а мы, в праздничной суете, рады любой хорошей помощи”, — сказала директор по персоналу Maxima Eesti Кристийна Кангур.

Маардускому супермаркету Maxima XX на время праздников пришли на помощь трое молодых горожан: Анастасия Григорьева, Вероника Карпенкова и Кристина Лескова. Они все помогают в торговом зале, в основном пополняя полки необходимым товаром.

”Для меня работа праздничным помощником в Maxima — интересный опыт. Поскольку коллеги тут замечательные, а сама работа разнообразная, то труд в магазине совсем не сложен”, — поделилась впечатлениями 17-летняя Анастасия. Ее мама, Екатерина Бабкина, полностью поддерживает желание дочери заработать на карманные расходы во время школьных каникул.

”Молодых людей нужно готовить к самостоятельной жизни заранее, чтобы не возникло такой ситуации, что по достижении 18-летнего возраста человек вдруг неожиданно должен справляться сам. Гораздо разумнее уже в юности приступать к трудовому воспитанию, и тогда, будучи уже совершеннолетним, ребенок будет знать цену деньгам и понимать, что если ты чего-то хочешь добиться, то для этого нужно приложить усилия”, — пояснила она.

В Maxima XX в Маарду также работают 16-летние Вероника и Кристина. Если Кристина пришла на работу в Maxima на время каникул, чтобы не сидеть дома сложа руки, то Вероника надеется, что на ближайшие пять лет обретет в торговой сети постоянное место работы. ”Надеюсь, что смогу и в дальнейшем продолжить работу в торговой сети на постоянной основе. Считаю, что свою рабочую карьеру правильно начать с выполнения всех необходимых в магазине работ, чтобы постепенно дослужиться до менеджера”, — рассказала Вероника.

По словам директора по персоналу Maxima Eesti Кристийны Кангур, во всех магазинах Maxima по всей Эстонии до 8 января ждут на работу в качестве рождественских помощников школьников в возрасте от 16 лет. Помимо молодежи в качестве рождественских помощников на работу могут выйти и все другие желающие. Анкету можно заполнить в магазинах, в таллиннском офисе торговой сети по адресу Петербургское шоссе, 47 или на сайте предприятия www.maxima.ee.