В мае резко вырос ущерб в связи со страхованием путешествий

В мае страховая компания Salva Kindlustus выплатила клиентам около 875 000 евро в качестве компенсаций, причем в наибольшей степени увеличились выплаты по страхованию путешествий.

Всего в прошлом месяце страховая компания выплатила почти на 30% больше компенсаций, чем в это же время в прошлом году, сообщило предприятие посредством пресс-релиза.

Выплаты Salva Kindlustus за май выросли в сравнении с маем прошлого года во всех категориях страхования. В наибольшей степени увеличились компенсации в связи со страхованием путешествий, достигнув 100 000 евро, что на 50% больше, чем годом ранее.

По словам руководителя отдела страхования путешествий Эпп Ульфсак, причиной увеличившихся компенсаций стала холодная осень, из-за которой люди больше путешествовали, и затянувшийся период вирусных заболеваний. ”В мае участились выплаты в связи с отменой путешествия в результате болезни человека или членов его семьи — в случае дорогих поездок размер компенсации составлял до 5000 евро на семью, — сказала Эпп Ульфсак. — Поскольку весна была холодной, люди путешествовали активнее, чем в прошлом году, что также повлияло на увеличение компенсаций в целом”.

”В поездках — в зависимости от пункта назначения — людям могут докучать различные проблемы со здоровьем. В мае в поездках в теплые страны часто встречались кишечные вирусы. Также неприятности доставляли падения и мелкие травмы в походах или просто на прогулках, и проблемы с зубами”, — отметила Ульфсак.

”Поскольку отпуска только начинаются, наряду с планом поездки было бы разумно продумать необходимость приобретения страхования, а также взвесить возможные риски. Например, отправляясь в отдаленный регион со множеством пересадок, нет смысла ограничиваться лишь страхованием здоровья — следует обдумать приобретение страхования багажа, а также страхования отмены или задержки рейса”.

В мае также более чем на 30% выросли выплаты по страхованию имущества — суммарный размер компенсаций составил около 275 000 евро. Наиболее заметно участились случаи повреждения мелкой электроники, например, падение мобильных телефонов в воду или падение планшета с колен ребенка во время игры.

В рамках дорожного страхования в мае компания Salva выплатила компенсаций в размере 294 000 евро, а в рамках страхования каско — в размере 200 000 евро.

В мае компания Salva Kindlustus собрала страховых взносов на сумму более 1,6 миллионов евро.