В Маарду подняли ряд социальных пособий



По словам мэра Маарду Владимира Архипова, в Маарду молодым семьям с детьми, пожилым людям и лицам с особыми потребностями из городского бюджета выплачиваются различные социальные пособия. ”Дети — наша большая ценность, поэтому город старается всячески поддерживать молодые семьи. Я рад, что пособие по рождению ребенка в Маарду является одним из самых высоких в Эстонии. С удорожанием жизни в больше поддержке города нуждаются и люди ограниченными возможностями и наши пенсионеры. Поэтому горуправа сделала горсобранию предложение по увеличению целого ряда социальных пособий, которое депутаты сегодня поддержали”, — сказал мэр.

Согласно новому порядку пособие в размере 40 евро будет выплачиваться пожилым жителям Маарду к их 65-летию, 70-летию, 75-летию и начиная с 76-летия каждый год.

Возросло также и ежемесячное пособие людям с тяжелыми или глубокими физическими и умственными недостатками здоровья для покрытия их расходов на личного помощника, средства ухода, вспомогательные средства и транспорт. Новый размер пособия для лиц с тяжелыми недостатками здоровья теперь составит 18 евро и пособие для лиц с глубокими недостатками здоровья 29 евро в месяц.