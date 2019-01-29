В Маарду подняли ряд социальных пособий

На сегодняшнем заседании горсобрания было принято постановление, согласно которому пособие по рождению первого ребенка возросло в Маарду до 400 евро, пособие по случаю дня рождения пожилых людей увеличили до 40 евро. Выросло также и пособие для людей с особыми потребностями.
По словам мэра МаардуВладимира Архипова, в Маарду молодым семьям с детьми, пожилым людям и лицам с особыми потребностями из городского бюджета выплачиваются различные социальные пособия. ”Дети — наша большая ценность, поэтому город старается всячески поддерживать молодые семьи. Я рад, что пособие по рождению ребенка в Маарду является одним из самых высоких в Эстонии. С удорожанием жизни в больше поддержке города нуждаются и люди ограниченными возможностями и наши пенсионеры. Поэтому горуправа сделала горсобранию предложение по увеличению целого ряда социальных пособий, которое депутаты сегодня поддержали”, — сказал мэр.
Согласно новому порядку пособие в размере 40 евро будет выплачиваться пожилым жителям Маарду к их 65-летию, 70-летию, 75-летию и начиная с 76-летия каждый год.
Возросло также и ежемесячное пособие людям с тяжелыми или глубокими физическими и умственными недостатками здоровья для покрытия их расходов на личного помощника, средства ухода, вспомогательные средства и транспорт. Новый размер пособия для лиц с тяжелыми недостатками здоровья теперь составит 18 евро и пособие для лиц с глубокими недостатками здоровья 29 евро в месяц.
Размер пособия на рождение первого ребенка и пособия по случаю дня рождения пенсионера вырастет начиная с 1 января 2019, пособие людям с особыми потребностями возрастет начиная с 1 февраля 2019.
Cогласно распоряжению Маардуской горуправы, с 1 февраля 2019 вырастут и пособия попечителям совершеннолетних и детей с недостатками здоровья. Новый размер пособия попечителю совершеннолетнего лица с недостатками здоровья составит 30 евро и попечителю ребенка с недостатками здоровья — 75 евро в месяц.