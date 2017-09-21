В Ляэнемаа крупные банки перестали осуществлять операции с наличными

В Ляэнеском уезде ни в одной банковской конторе больше нельзя положить деньги на свой счет или снять их, также нельзя поменять валюту или мелочь, пишет Lääne Elu.

В Ляэнемаа всего две банковских конторы: Swedbank и SEB. Обе находятся в Хаапсалу. Swedbank прекратил расчет наличными в хаапсалуской конторе весной 2014 года, в августе этого года решила отказаться от расчета наличными и хаапсалуская контора SEB.

Руководитель по коммуникациям SEB Юлия Пийльманн сказала, что от операций с наличными в Хаапсалу отказались, потому что клиенты все больше предпочитают карточные платежи. "Повседневные банковские операции перекочевали из контор в электронные каналы", - отметила Пийльманн.

Осуществляющие расчет наличными конторы SEB находятся в Таллинне (три конторы), Пярну, Тарту и Йыхви.

Остальные 16 контор SEB свободны от наличных. В Ляэнемаа помимо расположенных в Хаапсалу банкоматов наличные можно получить в банкомате Лихула. На вопрос, не установит ли SEB в уезде еще несколько банкоматов, Пийльманн ответила, что это зависит от необходимости.

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