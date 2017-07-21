В Литве появился новый налог: измеряют высоту травы

В Литве появился новый налог для жителей многоквартирных домов — счета за скошенную траву. Недавно такой налог узаконили в Расейняй. Глава Raseinių butų ūkis пораженным жителям объяснил, что такой налог уже действует в Клайпеде, в Радвилишкисе и со временем станет нормой во всей Литве.

До сих пор газоны в городе скашивали рабочие компании мэрии Raseinių butų ūkis. Однако в мае большинство членов горсовета решило, что за скашивание травы должны платить жители домов или же они сами должны заботиться о том, чтобы трава была скошена. Жители обнаружили, что счет за коммунальные услуги увеличился больше чем в два раза (появился новый пункт — стрижка газонов), поднялся шум в социальных сетях. Состоялись собрания в нескольких жилтовариществах, на них пригласили представителей мэрии, членов горсовета, специалистов Raseinių butų ūkis, пишет ru.delfi.lt.

20 июля вечером на собрание пришел только руководитель Raseinių butų ūkis Ритис Шулинскас. Собравшимся объяснили: если они сами не скосят траву, то это сделают работники выбранной на конкурсной основе компании. Траву должны стричь не реже чем раз в месяц, или тогда, когда ее высота станет 12 см.

Жителям сказали также, что они должны платить и за уход за цветниками — прополку и рыхление земли, а также за стрижку кустов и уборку снега зимой. Жители интересовались, кто сейчас будет измерять высоту травы на газонах, и заметили, что в последнее время слышатся звуки косилок за окном, значит снова ждут большие счета.