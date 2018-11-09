В Лиссабоне представили 22 разработки из Эстонии, в том числе онлайн-базу животных и бармена-робота

Сандра Роосна привезла на саммит стартап Aligner, который разработала вместе со своим братом. В превью к стартапу они написали: ”Лучший инструмент, позволяющий легко и быстро обновлять контент на разных языках! Обновления, переводы и сотрудничество теперь возможны по нулевой цене”. ”Самая близкая альтернатива к нашему стартапу — это Dropbox, в котором любая компания может размещать свой контент и работать с ним, делиться с коллегами и партнерами. Но в нашем стартапе мы добавляем ко всему этому переводы более чем на 50 языков. Например, у компании Bosch очень много продуктов, и обновить их описание на сотне языках будет очень проблематично. С Aligner это будет быстро”, — сказала Сандра.

Основатели и руководители компании petidglobal.com Моника Ланеман и Владислав Айт также приехали на саммит с весьма амбициозным проектом. ”Наш стартап — это онлайн-база животных, которая позволяет найти все нужные товары и сервисы для домашних питомцев”, — говорит Владислав. Моника добавила, что сервисом уже пользуются 48 стран мира, а за счет стартапа они хотят расширить сеть пользователей.

Ярослава Упатова приехала на Web Summit с проектом, который называется TORI. ”TORI — это система, созданная для владельцев малого и среднего бизнеса. Она не только автоматизирует и ускоряет процессы управления финансами, инвентаризацию, HR и рекрутинг, но также анализирует показатели компании и предсказывает возможные проблемы и кризисы. ERP уже не просто система по управлению ресурсами, теперь она позволяет управлять здоровьем компании”, — говорит Ярослава.

В свою очередь СFO Артем Уманец из RIA.com Marketplaces говорит, что он и команда приехали на саммит говорить не о стартапах, а о успешном продолжении развития бизнеса. ”Мы здесь, так как готовимся к выходу на Nasdaq Baltic в Таллинне. Нам приятно познакомиться на Web Summit с инвесторами со всего мира. Их капиталы мы будем рады привлечь в наш бизнес и нашу эстонскую экономику”, — сказал Уманец.