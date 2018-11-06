В Лиссабоне начался Web Summit с 60 000 участников, из Эстонии приехало более 200 человек

За несколько дней на саммите выступят около 1000 спикеров из разных уголков мира. Среди них вице-президент Apple Лиза Джексон, премьер-министр Португалии Антонио Коста, президент и CSO Samsung Йонг Соун, президент и CSO в Booking.com Джиллиан Танс и даже робот Sophia. Среди эстонских спикеров представлены CEO Taxify Маркус Виллиг, профессор института по электронному управлению ТТУ Роберт Криммер и член Европейского парламента Урмас Паэт.

RIA.com Marketplaces OÜ узнали у эстонских участников, что они ожидают от саммита. Основатель и CEO InsurTech стартапа Cachet Хеди Мардисоо ждет от саммита знакомства с как можно большим количеством инвесторов и потенциальных партнеров. ”Также я хочу получить обзор индустрии. В этом году в фокусе тема данных, особенно децентрализованных данных, что отлично сочетается с концепцией моего стартапа”, — сказала Мардисоо.

Оливер Сильд, основатель и CEO WebARX также собирается познакомиться с потенциальными партнерами и встретить многих новаторов. ”Веб-безопасность касается всех. Мы находимся здесь для того, чтобы найти людей и компании, которые помогут нам с миссией сделать инновацию в сфере безопасности веб-приложений доступной для всех”, — сказал Сильд.

Коллега Сильда Агнес Талалаев, CMO WebARX, приехала на саммит за новыми знаниями в сфере технологий — маркетинг, развитие, кибер-безопасность. ”Разумеется, одна из самых важных вещей — это общение, завязывание новых отношений и связей. Ведь любой новый знакомый может потом стать моим клиентом или инвестором. Конечно, новые знания о технологиях и продуктах важны, но главная часть конференций — общение. На Web Summit представлены эксперты разных сфер, так что это идеальная платформа”, — сказала Талалаев.

Основатель Aligner Сандра Роосна и ее коллеги экспонируют на Web Summit уникальную ДНК-технологию Aligner, которая позволяет обновлять мультиязычный контент в 7 раз быстрее по сравнению с альтернативными технологиями. ”Журналисты, эксперты, всемирно известные компании и стартапы собрались в Лиссабоне — это отличная возможность рассказать миру о своем продукте”, — сказала Роосна.

CEO и старший разработчик Dicifinger заинтересован в поиске новых IT-трендов: ”Например, будущее искусственного интеллекта. А также любопытно узнать, кто станет новым ”Facebook”.

Артем Уманец из RIA.com Marketplaces надеется, что Web summit поможет компании заглянуть немного в будущее, чтобы и дальше удивлять весь мир. ”Каждый день мы ищем возможность получить новые знания, которые помогут сделать наши продукты еще более нужными и удобными. Поэтому на саммит приехало сразу 12 специалистов от RIA.com Marketplaces. Наша компания широко известна благодаря разработанным продуктам, представленным в онлайн-классифайде: сайт автопродаж AUTO.RIA.com, который занимает на сегодняшний день 5 место в мире среди автосайтов, и DOM.RIA.сom, сайт недвижимости, который успешно представлен на рынке 45-миллионой Украины”, — сказал Уманец.

Интересен также факт, что билет на Web Summit для женщин стоит 200, а для мужчин — 1200 евро, так как организаторы хотели привлечь к мероприятию как можно больше женщин.