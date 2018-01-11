11.01.2018, 09:23

В лесной промышленности Эстонии объявлена чрезвычайная ситуация

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rus.delfi.ee
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Metsalõikus ja palgivedu Saarde valla metsas
Metsalõikus ja palgivedu Saarde valla metsasFoto: Sven Arbet

В связи с необычно большим количеством осадков Эстонский союз лесной и деревообрабатывающей промышленности, а также Союз частных лесов Эстонии объявили чрезвычайное положение, потому что в сложившихся условиях выполнение лесозаготовительных работ вредит окружающей среде и противоречит рекомендованной практике.

По словам председателя правления Эстонского союза лесной и деревообрабатывающей промышленности Марека Казе, ситуация особенно сложная для работников сектора: "Из-за дождливой погоды мы вынуждены работать на участках, на которых мы обычно работаем в период весенного таяния снега. Это означает, что весной ситуация может стать еще более сложной".

Лесопромышленники рассчитывают на то, что в первую очередь им пойдут навстречу финансовые учреждения, крупные потребители, распределяющие европейские субсидии учреждения и сами участники сектора, а подтверждение государством чрезвычайной ситуации поможет предприятиям разъяснить своим партнерам сложившееся положение, пишет rus.err.ee.

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С августа 2017 года количество выпадающих осадков на треть превышает средний показатель: в августе — 104% от нормы, в сентябре — 137%, в октябре — 158%, ноябре — 107% и декабре — 146%. При этом средняя температура воздуха в начале зимы на 3,3 градуса выше нормы, что не позволяет мокрой почве замерзнуть.

Из-за большого количества осадков в лесах возникают подтопления. На большинстве участков почва не выдерживает технику, а значительная часть лесных дорог непроходима или на них запрещено движение тяжелого транспорта. В связи с этим лесные работы сейчас выполнять значительно сложнее, а в ряде случаев вообще невозможно.

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