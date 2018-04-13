13.04.2018, 10:20

В лесах Эстонии временно прекращается вырубка деревьев

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rus.delfi.ee
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RMK metsadest on küpsed 28%, erametsadest 26%.
RMK metsadest on küpsed 28%, erametsadest 26%.Foto: Madis Veltman

В связи с периодом гнездования птиц и зверей с 15 апреля по 15 июня в государственных лесах Эстонии прерываются лесосечные работы. В этот период в лесах продолжатся посадки деревьев и работы по уходу за молодняком.

Весенняя остановка лесосечных работ в государственных лесах уже стала традицией — RMK ее ввел в 2002 году.

Прерывание лесосечных работ позволяет, прежде всего, не беспокоить обитающих в старых лесах птиц и животных в период их размножения. ”В это время мы по-прежнему работаем в государственных лесах, но занимаемся закладкой леса нового поколения и уходом за молодняком. В это горячее время на таких работах занято 1700 лесопосадчиков. Кроме того занимаемся ремонтом дорог и осушительных канав, расчисткой просек. Как подсохнет почва продолжим трелёвку древесины с вырубленных делянок”, — пояснил член правления RMK Таво Ууэталу.

Работники RMK в период перерыва в лесосечных работах организуют посадки леса, уход за молодняком, ремонтируют дороги и осушительные системы, расчищают просеки. В этом году в гослесах будет высажено 20,7 миллиона деревьев, уход за молодняком будет осуществлен на площади в 43 200 гектаров и проведено грейдирование 14 000 км дорог.

Сплошная рубка в этот период не ведется за исключением рубок, которые производятся для предотвращения распространения болезней и вредителей в поражённых лесах и сухих сосняках.

В ведомстве RMK находится около 30% всей территории Эстонии, на которых произрастает 45% эстонских лесов. RMK — государственное предприятие, хранитель, защитник и хозяйствующий субъект государственных лесов и многообразных природных сообществ. Своей лесохозяйственной деятельностью RMK приносит доход государству, выращивает материал для обновления лесов, организует лесо- и природоохранную деятельность.

RMK также создает возможности для прогулок на природе в своих рекреационных и природоохранных зонах и формирует естественно-научные знания.

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