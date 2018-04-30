30.04.2018, 18:20

В латвийское подразделение Rail Baltica на работу взяли обвиняемого в мошенничестве

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rus.delfi.ee
EST 2
Rail Baltic mängurong
фото иллюстративноеFoto: Madis Veltman

На предприятие Eiropas dzelzceļa līnijas, которое отвечает за реализацию в Латвии проекта Rail Baltica, на работу главным финансистом принят Алдис Упениекс. Он проходит обвиняемым в уголовном деле о мошенничестве и отмывании денег.

Упениекс обвиняется по так называемому делу Winergy. Прокуратура уверена, что из банка Norvik организованная группировка украла в виде кредитов более 15 млн евро. Упениекс несколько лет занимал в банке высокий пост. В деле в общей сложности семь обвиняемых, в том числе три гражданина Эстонии, сообщает lsm.lv.

Однако статус обвиняемого не перекрыл Упениексу путь в госуправление.

"В январе он получил пост старшего референта Министерства экономики, разработал программу поддержки для строительства домов под аренду", — сказал заместитель госсекретаря министерства Эдмунд Валантис, добавив, что он знал о выдвинутом против Упениекса обвинении, однако министерству "очень важно привлекать квалифицированных работников", и Упениекс себя показал "как хороший коллега".

Работу в министерстве Упениекс фактически прекратил.

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