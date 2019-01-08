В Латвии зарплаты министров растут рекордными темпами

За четыре года зарплата премьер-министра выросла на 1722 евро в месяц, то есть на 66%, тогда как минимальная зарплата — всего на 70 евро в месяц или 19%. За предыдущий созыв Сейма зарплата депутатов "на бумаге", даже не считая различных доплат, увеличилась на 500 евро.

В конце 2014 года, когда прежний Сейм приступил к работе, депутатская зарплата составляла 2192 евро, а к концу созыва — уже 2749 евро. В свою очередь, в этом году рядовые депутаты Сейма будут зарабатывать "на бумаге" уже 2963 евро в месяц, выполняя те же обязанности. Министров и других высокопоставленных должностных лиц в этом году также ждет щедрая добавка к заработной плате.