Помимо этого, как сообщает LETA, Сейм разрешил Кабинету министров начать работу над уточнением нормативных актов, регулирующих охранную сферу — будут введены правила, касающиеся необходимого для получения сертификата охранника образования, требования к желающим стать охранником, а также правила проведения экзамена.

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