В Латвии запретили работу охранных фирм, владельцы которых нелояльны

В четверг, 22 декабря, Сейм в окончательном чтении принял поправки к законодательству, которые запрещают выдавать специальное разрешение на работу тем охранным фирмам, владельцы которых "состоят в антигосударственной или преступной организации и создают угрозу безопасности государства". Решение о том, опасен ли владелец, будут принимать госструктуры.