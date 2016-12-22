Помимо этого, как сообщает LETA, Сейм разрешил Кабинету министров начать работу над уточнением нормативных актов, регулирующих охранную сферу — будут введены правила, касающиеся необходимого для получения сертификата охранника образования, требования к желающим стать охранником, а также правила проведения экзамена.
В Латвии запретили работу охранных фирм, владельцы которых нелояльны(21)
В четверг, 22 декабря, Сейм в окончательном чтении принял поправки к законодательству, которые запрещают выдавать специальное разрешение на работу тем охранным фирмам, владельцы которых "состоят в антигосударственной или преступной организации и создают угрозу безопасности государства". Решение о том, опасен ли владелец, будут принимать госструктуры.
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