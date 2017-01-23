Комитет Кабинета министров в понедельник, 23 января, решил направить на рассмотрение в правительстве правила о пошлине на энергоэффективность.

Пошлина в размере 7% от потребленной в предыдущем календарном месяце электроэнергии будет начисляться за каждый потребленный мегаватт-час (MWh) с применением опубликованной Eurostat средней цены электроэнергии в промышленности в первом и втором полугодии за предыдущий год.

Плательщик пошлины — предприниматель, считающийся крупным потребителем электроэнергии, потребляющий за год более 500 MWh электроэнергии, для которого невозможно провести энергоаудит или внедрить систему энергоуправления для эффективного использования энергоресурсов и реализовать сбережение энергоресурсов.

Минэкономики считает минимальные расходы на введение системы энергоуправления в размере 3500 евро для одного малого и среднего предприятия и 10 тыс. евро — для крупного предприятия.

Порядок извещения о введении сертифицированной системы энергоуправления, дополнении системы управления средой, проведении энергоаудита, планируемых и осуществленных мерах энергоэффективности регламентируется отдельными правилами Кабинета министров.

После получения решения о применении пошлины на энергоэффективность предприниматель вносит оплату в установленный срок в указанном в решении размере.

Предприниматель вправе обжаловать решение о применении пошлины на энергоэффективность в установленном законом об административном процессе порядке.

Планируется введением пошлины предотвратить вероятность возникновения разной ситуации для предпринимателей, которые провели энергоаудит или ввели систему энергоуправления, и тех, кто этого не сделал.

По предварительным подсчетам, общие доходы о пошлины на энергоэффективность в 2018 году составят 553,14 тыс. евро, в 2019 году — 2,52 млн евро, в 2020 году — 1,449 млн евро.