В Латвии творилась история: в продажу поступил сразу миллион йогуртов в разных упаковках

Новый латвийский завод по производству упаковки Immer Digital одним из первых в Европе использовал новую технологию, чтобы на прилавках магазинов появился сразу миллион стаканчиков йогурта с разным дизайном, значится в пресс-релизе.

Для создания упаковки был использован цифровой принтер для упаковки HP Indigo и программное обеспечение под названием MOSAIC, сложный алгоритм которого позволяет создавать сотни тысяч различных дизайнов. Технология была использована для производства упаковки йогуртовых напитков Tukuma Piens, для каждого из четырех сортов йогурта с разными вкусами был выбран один основной цвет, но благодаря технологии дизайн каждой следующей упаковки немного отличался от дизайна предыдущей.

Используемая технология позволяет создавать для каждой единицы упаковки уникальный элемент дизайна с помощью случайно расположенных изображений, изменения настроек увеличения и расположения разных элементов. Таким образом, по сути, можно создавать бесконечное количество разных дизайнов, при этом ни одна бутылка не будет точно такой же как предыдущая.

Производитель йогурта в частности использовал решение для создания упаковки во время чемпионата Европы по баскетболу, тогда на упаковках продукции предприятия были размещены автографы членов поддерживаемой баскетбольной команды Латвии. „Благодаря уникальному дизайну упаковки объем продаж йогуртовых напитков заметно увеличился”, — сказала президент IMMER Group Ирина Мирошник.