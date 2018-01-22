В Латвии торговая сеть Rimi присвоила клиенту пароль со словом "сука"

В довольно необычную ситуацию на днях попала жительница Латвии Кристина. Женщине потребовался пароль, чтобы войти в свой профиль на домашней странице Rimi Latvia. Торговая сеть прислала ей новый пароль со словом kuce (что в переводе с латышского на русский значит "сука").

"Rimi генерирует пароль, чтобы я могла войти в свой профиль", - прокомментировала присланное фото читательница.

"Нужно признать, что ситуация необычная, так как очень редко система составляет пароль, в котором можно распознать какое-либо латышское слово", - отметила в разговоре с порталом delfi.lv представитель Rimi Latvia Анете Эзериете.

По ее словам, пароль составляется из подобранных случайным образом слов и цифр, тем самым обеспечивая также принцип безопасности (требование, чтобы в пароле были и цифры, и буквы).

"Приносим извинения, если эта забавная ситуация заставила чувствовать себя неловко", - отметила Анете Эзериете, добавив, что клиент может менять присланный компанией пароль на новый. Пароль должен состоять из восьми символов.