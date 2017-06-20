В Латвии стремительно растет спрос на рабочую силу

В первом квартале текущего года в Латвии насчитывалось 15,7 тысячи вакансий, что на 13,6% или на 1,9 тысячи мест больше, чем годом ранее.

Самый большой спрос на рабочие руки в обрабатывающей промышленности, отрасли госуправления и обороны, также остро не хватает продавцов, автослесарей и водителей, свидетельствует обобщенная информация Центрального статистического управления (ЦСУ).



В общественном секторе было зафиксировано 5,8 тысячи вакансий или 2% от всех рабочих мест, а в частном секторе — 9,9 тысячи или 1,6 % соответственно.

Количество занятых рабочих мест в первом квартале 2017 года увеличилось на 0,5%, до 880,2 тысячи.

За год — по сравнению с началом 2016 года — количество занятых рабочих мест больше всего увеличилось в ИТ-секторе и сфере коммуникаций — на на 7,5% до 31,7 тысячи, в строительстве — на 3,2% до 52 тысяч, в здравоохранении и отрасли опеки — на 2,1% до 65,4 тысячи.

В отдельных отраслях наблюдается сокращение рабочих мест в пределах 0,2–0,9% — в сфере образования, гостиниц и общепита, недвижимости, финансовом и страховом секторе, обрабатывающей промышленности и торговле. Значительные сокращения зафиксированы в общественных организациях, сфере услуг, химчистках, парикмахерских, салонах красоты и т.д.