В Латвии — самые недружелюбные налоги на недвижимость в странах Балтии

По сравнению с Литвой и Эстонией в Латвии сейчас — наиболее недружелюбные к населению налоги на недвижимость. Об этом шла речь в передаче "Панорама" в эфире Латвийского ТВ, сообщает LSM.lv.



Исследование налогового груза в сфере недвижимости для частных лиц показало существенную разницу между тремя странами Балтии. Так, в Латвии земельная ставка составляет 1,5%, при этом для жилых домов и квартир ставка отличается в зависимости от их стоимости. А политика скидок очень разная.

Похожая ситуация несколько лет назад была в Эстонии, где земельная ставка составляла от 0,1% до 2,5%. Но затем в Эстонии пришли к выводу, что такая система несправедлива. С 2013 года в силу вступил закон, предусматривающий, что на плотно заселенных территориях налогом на недвижимость не облагается земля до 1500 квадратных метров, а на селе налогом на недвижимость не облагается площадь до двух гектаров. При этом в Эстонии налогом на недвижимость не облагаются здания.

В Литве здания, принадлежащие физическим лицам, не облагаются налогом, если их стоимость не превышает 220 000 евро. Для многодетных семей налогом не облагаются здания, стоимость которых менее 286 000 евро. Земельная ставка — от 0,01% до 4,0%. Ставку налога устанавливают самоуправления. От налога на землю освобождены пенсионеры, инвалиды и лица с ограниченными способностями в работе, а также студенты.

Эксперты сравнили стоимость аренды квартир в трех столицах стран Балтии, которые можно приобрести примерно за 100 000 евро. Выяснилось, что Риге — наибольшая общая сумма налогов, которые надо заплатить, чтобы зарегистрировать имущество. В частности, ежегодный налог на недвижимость за имущество в Риге составляет около 400 евро, тогда как в Таллине и Вильнюсе такого налога вообще нет.

По словам одного из авторов исследования, партнера AS "BDO Latvija" Яниса Зелмениса, "Латвия, вероятнее всего, не является дружеским государством в отношении сделок с недвижимостью: наша страна лидирует в Балтии по пошлинам и налогам".

"Если мы говорим о фактической ситуации для населения, обычный смертный в Эстонии и Литве не платит ни копейки налога за недвижимость. Есть очень серьезный риск того, что мы вынудим людей освободиться от недвижимости", — отметил Зелменис.

В Латвии налог на недвижимость влияет на кадастровую стоимость, которая все более приближается к рыночной. Разница рыночной стоимости между самым дешевым и дорогим имуществом в Латвии на площади земли в один квадратный метро достигает 1500 раз. А налог на недвижимость за одинаковое имущество в разных местах Латвии может отличаться в сотни раз.

В последние годы наибольший прирост налога на недвижимость зафиксирован в Риге и столичном регионе. Поэтому некоторые жители продают имущество из-за существенного увеличеная налога на недвижимость.

Юрмала — один из городов в Латвии с самыми высокими ставками за недвижимость. В границах города кадастровая стоимость земли отличается в 25 раз, а самая дорогая земля — около моря в Майори, где квадратный метр земли стоит 600 евро. "Нерезиденты, покупая по высокой цене это имущество, насаждают эту кадастровую стоимость очень высоко", — объяснил заместитель председателя Юрмалькой думы Янис Лединьш.

За дорогие сделки плятят все. В том числе и те, кто в них не вовлечен. Из-за прироста налога на недвижимость Юрмальская дума с 2012 года всем задекларированным жителям предоставила скидку в 70%. Например, пенсионерка Рута живет в Юрмале всю жизнь и в год платит 85 евро налога. Без скидок одиноким пенсионерам, она бы не смогла оплатить налог.

В Риге тоже есть окрестности, где сделки соседей существенно увеличили кадастровую стоимость. Наибольшее повышение налога коснулось тех, кому принадлежит участок застройки со зданием: их годовой платеж в зависимости от места колеблется от нескольких сотен до нескольких тысяч евро. И самоуправление Риги, в отличие от Юрмалы, не планирует делать особые скидки тем, кто живет в городе поколениями.

Одним из мест, где можно искать спасение от платежей за налог на недвижимость, население выбрало бюро судебной защиты. Несмотря на то, что налоговая политика не входит в компетенцию бюро, там просят Минфин объяснить дальнейшие планы в отношении политики налога на недвижимость.

"Налоговая политика ни в коем случае не должна вогнать человека в нищету, недолжно быть такого, что в результате такой политики человек теряет свое единственное имущество, жилище. Если такое происходит — это абсурдно, это довольно большая безответственность", — полагает юрист Юрис Янсонс.

Как сообщает LTV, в следующем году во многих местах планирует повысить кадастровую стоимость. Рабочие группы министерств разрабатывают различные модели для ограничения этого, но конкретных решений пока не принято. Скорее всего, налог на недвижимость в 2018 году будет повышен для имущества, построенного после 2000 года. Считается, что у такого имущества — неточная кадастровая стоимость, и новые здания сейчас оценены лишь на 36% относительно их рыночной стоимости.