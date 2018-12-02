02.12.2018, 12:50

В Латвии с нового года надо будет платить за газ, даже если его не использовать


rus.DELFI.lv
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Gaasipliit
GaasipliitFoto: Anni Õnneleid

С 1 января 2019 года в Латвии в силу вступят новые тарифы услуг системы распределения природного газа, предусматривающие внедрение фиксированной платы за подключение независимо от количества потребленного объема газа, сообщил латвийскому порталу Delfi представитель AS Gaso Микс Лусис.

AS Gaso — дочернее предприятие AS Latvijas gāze — единственный оператор системы распределения природного газа в Латвии. В феврале 2017 года Gaso подал в Совет Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ) проект новых тарифов.

В сентябре этого года КРОУ утвердил проект тарифов. С 1 января 2019 года фиксированная плата для домохозяйств, использующих природный газ для приготовления пищи, составит 1,77 евро в месяц, для использующих его для отопления — 1,77 евро в месяц за мощность до 6 кубометров в час и до 6,64 евро в месяц — за мощность до 10 кубометров в час.

С 1 января платеж за услуги газоснабжения будет состоять их двух частей — фиксированной и переменной, зависящих от объема потребленного газа. Утвержденные тарифы разделены по восьми группам потребителей по объему потребленного природного газа. При этом проект тарифов предусматривает также сезонный тариф для пользователей, потребляющих газ в конкретные месяцы, например, зерносушилок.

С 2019 года плата за природный газ для среднего домохозяйства, использующего его для отопления мощностью до 6 кубометров в час, снизится на 2,69 евро в месяц, для использующего газ для приготовления пищи, — повысится на 1,35 евро. Хотя плата за газ для части домохозяйств немного возрастет, она будет составлять наименьшую часть общей корзины общественных услуг, отмечают в комиссии.

По сравнению с первоначальным вариантом в утвержденном проекте КРОУ удалось снизить средний тариф на 16%, общие расходы — на 1,6 млн евро (в том числе расходы на персонал и социальные расходы — на 5,9%, капитальные расходы — на 3,2%, расходы на хозяйственную деятельность — на 3,1%). По сравнению с действующей системой расходы снижены на 8% или 4,5 млн евро.

Плата за потребленный природный газ для всех групп потребителей по сравнению с предыдущими тарифами снизится. На 48,6% снижена плата за потребленный объем газа для пользователей-домохозяйств, использующих природный газ для приготовления пищи и на 23,4% — для использующих его для отопления.

По данным акционерного общества Gaso, более 20 000 клиентов сейчас не потребляют природный газ или тратят его в очень малых количествах в течение года. В Gaso отмечают, что и для этих "пустых" подключений инфраструктуру надо обновлять и постоянно поддерживать в рабочем состоянии, и эти затраты сегодня покрывают остальные потребители газа.

По новым тарифам фиксированная составляющая для домохозяйств составит 2,14 евро (с учетом НДС). Это максимально возможный прирост тарифов системы распределения. В свою очередь, переменная составляющая тарифа (плата за потраченный размер природного газа), по сравнению с действующими пока тарифами, для всех групп пользователей уменьшится.

Если хочется выяснить, какие платежи будут у домохозяйств или предприятий после введения новых тарифов распределения природного газа, на сайте AS Gaso доступен калькулятор сравнения тарифов. Тарифы системы распределения газа — только составная часть счета за газ, который получает потребитель. Цена природного газа зависит также от котировок цен на газ на биржах западной Европы и от наценок, определяемых каждым торговцем, а также от тарифа передачи и сохранения.

Председатель правления AS Gaso Илзе Петерсоне-Годмане напоминает, что новые тарифы необходимы, чтобы приспособиться к текущей ситуации на рынке природного газа и быть способным обеспечить выполнение стандартов безопасности сети природного газа, вложив необходимые инвестиции в восстановление и содержание распределительной сети, чтобы до минимума сократить возможность возникновения опасных ситуаций.

Учитывая сокращение потребителей газа в Латвии с начала 90-х годов, магистральные и местные системы распределения газа, изначально спроектированные для существенно больших мощностей, сейчас не полностью загружены. Для большей части клиентов вследствие исторических причин мощности подключений не соответствуют потреблению, что надо пересмотреть и сделать более эффективным, отмечают в AS Gaso.

ТОП

В последние годы наблюдается изменение общей потребительской структуры энергоресурсов. В 2016 году удельный вес потребителей природного газа уменьшился до 25,4%, а удельный вес отопления древесиной приблизился к 30%. По сравнению с 2008 годом, когда были установлены действующие тарифы, ожидающееся в 2018 году потребление природного газа будет примерно на 30% меньше.

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