В Латвии с нового года надо будет платить за газ, даже если его не использовать

По сравнению с первоначальным вариантом в утвержденном проекте КРОУ удалось снизить средний тариф на 16%, общие расходы — на 1,6 млн евро (в том числе расходы на персонал и социальные расходы — на 5,9%, капитальные расходы — на 3,2%, расходы на хозяйственную деятельность — на 3,1%). По сравнению с действующей системой расходы снижены на 8% или 4,5 млн евро.

Плата за потребленный природный газ для всех групп потребителей по сравнению с предыдущими тарифами снизится. На 48,6% снижена плата за потребленный объем газа для пользователей-домохозяйств, использующих природный газ для приготовления пищи и на 23,4% — для использующих его для отопления.

По данным акционерного общества Gaso, более 20 000 клиентов сейчас не потребляют природный газ или тратят его в очень малых количествах в течение года. В Gaso отмечают, что и для этих "пустых" подключений инфраструктуру надо обновлять и постоянно поддерживать в рабочем состоянии, и эти затраты сегодня покрывают остальные потребители газа.

По новым тарифам фиксированная составляющая для домохозяйств составит 2,14 евро (с учетом НДС). Это максимально возможный прирост тарифов системы распределения. В свою очередь, переменная составляющая тарифа (плата за потраченный размер природного газа), по сравнению с действующими пока тарифами, для всех групп пользователей уменьшится.

Если хочется выяснить, какие платежи будут у домохозяйств или предприятий после введения новых тарифов распределения природного газа, на сайте AS Gaso доступен калькулятор сравнения тарифов. Тарифы системы распределения газа — только составная часть счета за газ, который получает потребитель. Цена природного газа зависит также от котировок цен на газ на биржах западной Европы и от наценок, определяемых каждым торговцем, а также от тарифа передачи и сохранения.

Председатель правления AS Gaso Илзе Петерсоне-Годмане напоминает, что новые тарифы необходимы, чтобы приспособиться к текущей ситуации на рынке природного газа и быть способным обеспечить выполнение стандартов безопасности сети природного газа, вложив необходимые инвестиции в восстановление и содержание распределительной сети, чтобы до минимума сократить возможность возникновения опасных ситуаций.

Учитывая сокращение потребителей газа в Латвии с начала 90-х годов, магистральные и местные системы распределения газа, изначально спроектированные для существенно больших мощностей, сейчас не полностью загружены. Для большей части клиентов вследствие исторических причин мощности подключений не соответствуют потреблению, что надо пересмотреть и сделать более эффективным, отмечают в AS Gaso.

В последние годы наблюдается изменение общей потребительской структуры энергоресурсов. В 2016 году удельный вес потребителей природного газа уменьшился до 25,4%, а удельный вес отопления древесиной приблизился к 30%. По сравнению с 2008 годом, когда были установлены действующие тарифы, ожидающееся в 2018 году потребление природного газа будет примерно на 30% меньше.