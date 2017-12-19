В Латвии с начала 2018 года существенно подорожает топливо

В связи с поправками к Закону об акцизном налоге, которые подразумевают повышение ставок акциза на нефтепродукты в 2018 году, уже с 1 января топливо на латвийских автозаправках подорожает.

Сейчас 34% цены топлива на заправке составляет акцизный налог, поэтому повышение акцизного налога напрямую повлияет на цены нефтепродуктов во всей Латвии. С 1 января 2018 года ставка акцизного на бензин вырастет на 4 цента за литр, на дизельное топливо — на 3,1 цента за литр, на сжиженный газ для автомобилей — за 3,8 центов за литр.

Однако цена топлива вместе с акцизом облагается налогом на добавленную стоимость (НДС) по ставке 21%, в результате чего с начала 2018 года литр бензина подорожает на 4,8 цента, литр дизельного топлива — на 3,8 цента, а литр автогаза — на 4,6 цента. Об этом порталу Delfi сообщил руководитель розничной торговли Neste Latvija Армандс Бейзикис.

С 1 июля 2018 года увеличится акциз и на топливо для сельхозтехники, ставка увеличится на 0,6 цента, а с НДС цена увеличится на 0,7 цента.

"Такого стремительного повышения акцизов на топливо в послекризисные годы мы еще не переживали. После повышения акциза, который с 1 января будет составлять 38% розничной цены бензина и 32,3% цены дизельного топлива, ожидается, что потребление бензина продолжит снижаться. Повышение цен повлияет и на потребление дизельного топлива, потому что автоводители, скорее всего, начнут менять свои водительские привычки. Надо считаться с тем, что повышение акцизов на топливо повлияет не только на автоводителей и транспортную отрасль, но и на многие другие отрасли, стимулируя повышение цен на различные услуги и продукты", — отметил Бейзикис.

С 2018 года розничная цена топлива будет включать в себя следующие составляющие: акцизный налог (примерно 35%), НДС (около 17%), издержки розничного торговца расходы на содержание автозаправок (примерно 7%), пошлина на хранение обязательных госрезервов (около 1%), а также стоимость топлива (примерно 40%), которая зависит от колебаний цен на нефть. Цены на нефть и нефтепродукты на биржах и международных торговых площадках определяются в долларах США, поэтому существенное влияние на цену может оказывать курс евро по отношению к доллару.