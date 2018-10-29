29.10.2018, 16:09

В Латвии Rimi оштрафовали на 20 000 евро за нечестную рекламную кампанию с наклейками

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rus.DELFI.lv
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Pärnamäe Rimi avamine
Pärnamäe Rimi avamineFoto: Andres Putting

С января по май 2018 года магазины Rimi в Латвии выдавали покупателям наклейки, собрав нужное количество которых можно было купить по скидке 62% товары марки Bosch. По информации местного Центра защиты прав потребителей (ЦЗПП), цена на акционные товары была такой же или даже выше, чем в других магазинах без скидки, пишет латвийский Delfi со ссылкой на LETA.

ЦЗПП считает, что Rimi Latvia, рекламируя эту акцию, занималось недобросовестной коммерческой практикой, вводя покупателей в заблуждение якобы выгодностью своего предложения, в результате потребители принимали решение, которое в иных условиях они не приняли бы. Например, потратить в магазинах Rimi больше денег, чтобы получить больше наклеек.

Rimi Latvia утверждает, что те модели продукции Bosch, которые ЦЗПП обнаружил в интернете по более низкой цене, не совпадают с теми, что продавались в магазинах Rimi. Центр защиты прав потребителей посчитал это оправдание недостаточным и назначил торговой сети штраф в размере 20 000 евро.

Руководитель отдела маркетинга Rimi Latvia Кристине Циемите заявила агентству LETA, что компания обжалует штраф в суде. По ее словам, механизм, цены и принципы акции были согласованы с фирмой Bosch. Аналогичная рекламная кампания проходила и в других странах, например, в Германии в торговых сетях Rewe и Edeka.

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