В Латвии Rimi оштрафовали на 20 000 евро за нечестную рекламную кампанию с наклейками

ЦЗПП считает, что Rimi Latvia, рекламируя эту акцию, занималось недобросовестной коммерческой практикой, вводя покупателей в заблуждение якобы выгодностью своего предложения, в результате потребители принимали решение, которое в иных условиях они не приняли бы. Например, потратить в магазинах Rimi больше денег, чтобы получить больше наклеек.

Rimi Latvia утверждает, что те модели продукции Bosch, которые ЦЗПП обнаружил в интернете по более низкой цене, не совпадают с теми, что продавались в магазинах Rimi. Центр защиты прав потребителей посчитал это оправдание недостаточным и назначил торговой сети штраф в размере 20 000 евро.

Руководитель отдела маркетинга Rimi Latvia Кристине Циемите заявила агентству LETA, что компания обжалует штраф в суде. По ее словам, механизм, цены и принципы акции были согласованы с фирмой Bosch. Аналогичная рекламная кампания проходила и в других странах, например, в Германии в торговых сетях Rewe и Edeka.