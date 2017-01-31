В Латвии разрешили выращивать местную коноплю

Для того чтобы расширить возможности крестьян выращивать разные полевые культуры, традиционный список было решено пополнить местными сортами конопли, соевых и садовых бобов, говорится в сообщении Министерства земледелия.

В пояснении Минземледелия сказано, что Евродиректива ЕС позволяет дополнять список традиционных полевых культур и что в последнее время крестьяне активно интересуются возможностью выращивать коноплю и сою.

Уже в этом сезоне крестьяне смогут выращивать местный сорт конопли Cannabis sativa L, соевые бобы сорта Glycine max (L.) Merr. и садовые бобы Vicia faba L.