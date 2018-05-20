В Латвии предложили запретить рассчитываться наличными за сигареты и алкоголь

Депутат Сейма Имант Парадниекс (ВЛ-ТБ/ДННЛ) предлагает рассмотреть возможность запретить рассчитываться наличными за сигареты и алкоголь.

Политик сказал агентству LETA, что теневая экономика является большой проблемой для Латвии, и такая норма могла бы быть способом направить по крайней мере часть наличных из теневой экономики в "белую зону". Он ссылается на исследование теневой экономики, в котором говорится, что самой большой проблемой остаются зарплаты "в конвертах".

Если часть товаров можно будет приобретать только безналичным расчетом, ценность наличных упадет, считает он.

Парадниекс просит Министерство финансов рассмотреть это предложение. Он допускает, что его можно распространить и на другие товары.