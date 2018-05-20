20.05.2018, 17:29

В Латвии предложили запретить рассчитываться наличными за сигареты и алкоголь

 (9)
rus.DELFI.lv
EST 2
Alkoholilett
AlkoholilettFoto: Anni Õnneleid

Депутат Сейма Имант Парадниекс (ВЛ-ТБ/ДННЛ) предлагает рассмотреть возможность запретить рассчитываться наличными за сигареты и алкоголь.

Политик сказал агентству LETA, что теневая экономика является большой проблемой для Латвии, и такая норма могла бы быть способом направить по крайней мере часть наличных из теневой экономики в "белую зону". Он ссылается на исследование теневой экономики, в котором говорится, что самой большой проблемой остаются зарплаты "в конвертах".

Если часть товаров можно будет приобретать только безналичным расчетом, ценность наличных упадет, считает он.

Парадниекс просит Министерство финансов рассмотреть это предложение. Он допускает, что его можно распространить и на другие товары.

ТОП

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА: Где самые высокие зарплаты? Смотрите, сколько зарабатывают в разных волостях Эстонии

20.05.2018
Конечно же, больше всего зарабатывают жители Харьюмаа, но на первом месте — не Таллинн. Нажмите на уезд, чтобы посмотреть данные о средней зарплате по волостям.
Подробнее


ФОТО: Вторая попытка нарисовать на нарвской стене гигантского Яака Йолу началась неудачно, но все получилось

20.05.2018
Сегодня нарвское муниципальное здание по адресу Линда, 4, часть ансамбля бывшего завода "Балтиец", все-таки украсили огромным изображениями популярного в советское время певца Яака Йоала и соловья. Накануне казалось, что затею опять реализоваться не удастся или же, как вариант, она будет реализована неудачно.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Хорошую возможность дополнительного дохода предлагает Сберегательно-кредитное Общество ERIAL - нового типа!
Недавно образованное Сберегательно-кредитное общество ERIAL предлагает несколько полезных новинок как частным, так и бизнес-клиентам.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ВИДЕО: В Мустамяэ машины остановились, чтобы помочь утке с утятами перейти дорогу

20.05.2018
В субботу на Мастумяэ теэ на проезжую часть перед машинами выбежала утка с утятами. Один утенок погиб, но остальных водители вовремя заметили и помогли безопасно перейти дорогу.
Подробнее

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: Обновите договоры управления и обслуживания недвижимости!

20.05.2018
Договоры больших многоквартирных домов на оказание услуг по содержанию в порядке зачастую бывают достаточно устаревшими, поэтому жильцы таких домов платят за услуги, которые они получают либо не в полном объеме, либо по неразумно высокой для сегодняшнего рынка цене, указывает Pindi Kinnisvara.
Подробнее

-20% Meeste käekell Police ESQUIRE X PL.14766JSB/02
179,- €
143,20 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100216
129,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100052
169,- €
Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
399,- €
Käekell LACO Weimar 40 862070
440,- €
-20% Meeste käekell Police G FORCE PL.14796JSU/02
159,- €
127,20 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




Обидчица Контавейт выиграла крупный турнир в Риме

20.05.2018
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 4) стала победительницей крупного турнира в Риме с призовым фондом 2,7 млн евро. В финальном матче 23-летняя одесситка победила первую ракетку мира Симону Халеп (Румыния) - 0:6, 4:6.
Подробнее