В Латвии после повышения акцизов алкоголь подорожал сильнее, чем прогнозировалось

После повышения акцизного налога в некоторых латвийских магазинах алкогольные напитки подорожали намного значительнее, чем прогнозировала Служба госдоходов (СГД). Об этом сообщает газета Neatkarīga rīta avīze.

Как уже писал портал Delfi, с 1 марта повысился акцизный налог на алкогольные напитки. В СГД предупреждали, повышение акцизного налога может следующим образом повлиять на розничную цену алкогольных напитков: пиво (5%, 0,5 л) подорожает примерно на 7 центов, вино (0,75 л) — на 13 центов, водка (40%, 0,5 л) — на 53 цента.

Сравнение цен в магазинах сетей Rimi, Maxima и Mego 27 февраля и 2 марта показало, что в отдельных магазинах бутылка пива подорожала намного сильнее, чем по прогнозам СГД. В магазине Rimi поллитровая бутылка Aldaris 1865 после повышения акциза подорожала на 26 центов, в Mego — на 17 центов. Только в магазине Maxima это пиво подорожало именно на семь центов.

Бутылка "Рижского шампанского" подорожала на 13 центов в Maxima и на 30 центов в Mego. Литровая бутылка водки Stolichnaya Premium Vodka подорожала на 2,24 евро (Rimi) и 2,46 евро (Mego). В Maxima на прошлой неделе эта водка продавалась со скидкой, поэтому цена после повышения акцизного налога не изменилась.

Член правления Латвийской ассоциации алкогольной отрасли Павел Филиппов ранее предупреждал о росте цен на алкоголь. "В этом году многие факторы повлияют на цену напитков. Вместе с повышением акцизного налога существенно повысилась стоимость переработки стекла, что может увеличить издержки и цену", — отметил глава Amber Distribution Latvia Павел Филиппов.