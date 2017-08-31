В Латвии начали производство "огненных ручек". Их уже закупают спецслужбы

В Елгаве построен завод, на котором производят устройства для автономной резки металла и сварки в экстремальных условиях. Разработчики инновационного инструмента видят в нем большой экспортный потенциал, пишет rus.db.lv со ссылкой на газету Dienas Bizness.

Летом 2017 года Baltic Innovation Holding PRO приступило к производству устройств для резки металлов Firepen. В разработку инструмента и запуск производства на заводе, который находится в Елгавском бизнес-парке, белорусский инвестор вложил около 1 млн евро. В 2018 году предприятие планирует выпустить 500 тыс. таких устройств, при этом 99% пойдут на экспорт.

Идея инновационного инструмента в 2012 году возникла у инженера гражданской авиации Игоря Енгашева, который в настоящее время является членом правления АО Baltic Innovation Holding PRO, биохимика Александра Гарбуса и специалиста по порошковой металлургии Владимира Панова. В 2015 году изобретателям удалось найти инвестора — белорусского бизнесмена Валерия Азаматова, в прошлом году был основан завод, а в июне началось производство Firepen.

"Первую партию продукции приобрела спецслужба армии США SWAT (Special Weapons And Tactics), в настоящее время согласовываются условия договора о дальнейшем сотрудничестве. Сейчас устройство тестируют и Национальные вооруженные силы Латвии, и не исключено, что в следующем году Firepen будет приобретена для нужд латвийской армии", — рассказывает Енгашев.

Firepen предназначена для автономной резки металлов и сварки в экстремальных условиях.