В Латвии ликвидируют банк ABLV, работавший с СНГ

Третий по объему вкладов латвийский банк — ABLV — будет ликвидирован согласно решению Европейского центробанка.

Банк обслуживал в основном клиентов из СНГ.

О негативном для ABLV решении Европейский центробанк сообщил в субботу, 24 февраля — через неделю после задержания президента Банка Латвии Илмара Римшевича.

Из-за оттока капитала и ухудшения показателей ликвидности банк ABLV скорее всего не справится со своими долгами и обязательствами, а значит, будет ликвидирован, сообщается в решении.

В то же время банк ABLV в ночь на субботу, 24 февраля, распространил

заявление, в котором говорится о решении латвийского регулятора

(Комиссии рынка финансов и капитала) о недоступности платежей.

Это решение в банке назвали политическим. В заявлении ABLV сказано, что банк выполнил все требования регулятора и аккумулировал 1,36 миллиарда евро, что достаточно для обеспечения 86% депозитов.

Деньги из России и Украины

Трудности банка ABLV президент Банка Латвии Илмар Римшевич назвал причиной своего задержания: чиновник считает, что таким образом заинтересованные лица хотели изолировать его на время принятия решения относительно предоставления помощи банку. Римшевича отпустили под залог 19 февраля.

За неделю с 19 до 23 февраля Банк Латвии предоставил банку ABLV помощь объемом 297,2 тысяч евро под залог ценных бумаг.

Проблемы ABLV начались 13 февраля, когда американская сеть по предотвращению финансовых преступлений заявила, что данное кредитное учреждение связано с отмыванием денег, сделками коррупционеров из России и Украины, а также торговлей оружием с Северной Кореей. После этого из банка начался отток капитала.

Банк ABLV основан в 1992 году, он является третьим банком в стране и находится под прямым надзором Европейского центробанка.

ABLV ориентируется на обслуживание корпоративных клиентов преимущественно из стран СНГ.