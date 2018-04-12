12.04.2018, 15:47

В Латвии и Литве участились кражи запчастей из автомобилей — в Эстонии тоже не стоит терять бдительность


rus.delfi.ee
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Uued sõiduautod Paldiski sadamas
Foto on illustratiivne.Foto: Andres Putting

Как показывает статистика трех входящих в концерн PZU действующих в странах Балтии страховых обществ, в Латвии и Литве участились случаи кражи запчастей и оборудования из автомобилей, причем в Латвии в прошлом году еще и выросло количество угонов. Поэтому, путешествуя, рекомендуется держать автомобили – особенно, новые и дорогие – на охраняемых парковках, сказано в пресс-релизе.

”Поскольку кража дорогого бокового зеркала BMW приводит, по меньшей мере, к 500 евро ущерба, который в отсутствие страхования каско придется покрывать владельцу, чтобы избежать проблем во время поездок по Латвии и Литве стоит оставлять автомобиль на охраняемой парковке. Чаще всего преступники охотятся на дорогие и новые транспортные средства”, — прокомментировал руководитель группы страхования автомобилей PZU Kindlustus Яанус Танне статистику, собранную страховыми компаниями PZU Kindlustus (Эстония), Balta (Латвия) и Lietuvos Draudimas (Литва).

Статистика страховых обществ демонстрирует, что в Латвии и Литве распространены кражи автомобильных запчастей, а также угон автомобилей с целью их разбора на запчасти. Литовская страхования компания Lietuvos Draudimas за последние два года зарегистрировала лишь отдельные случаи угона дорогих автомобилей моложе трех лет — свою роль тут могут играть действующие в Литве жесткие требования в отношении противоугонных средств. Однако, в том, что касается автомобильных запчастей, дело обстоит значительно хуже. В январе-феврале Lietuvos Draudimas зарегистрировала в Литве вдвое больше краж запчастей, чем в прошлом году, причем особенно часто жертвами становятся автомобили BMW. Кража запчастей с BMW составляет половину всех подобных случаев, а на черном рынке автозапчастей наибольшим спросом пользуются боковые зеркала (43% случаев), многофункциональные рули (17%), передние фары (15%) и мультимедийные устройства (11%). Из автомобилей Volkswagen чаще всего пропадают мультимедийные устройства (64%) и боковые зеркала (15%).

Похищенные в Эстонии автомобили найдены в Литве

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В 2017 году у клиентов PZU Kindlustus было угнано 6 автомобилей, один из них — в Латвии. Вернуть удалось три автомобиля, причем все три — из Литвы. Если не принимать в расчет случаи кражи автомобильных колес, связанные с сезоном смены резины, то воры в Эстонии не очень жалуют автозапчасти. ”Впрочем, и в Эстонии не стоит терять бдительность, поскольку, как правило, автокражи случаются волнообразно и осуществляются весьма профессионально”, — отметил Танне.

В Латвии автокражи у клиентов страхового общества Balta выросли в 2017 году на 55%, а в начале года — еще на 4%. Жертвами угонщиков с наибольшей легкостью становятся машины с системой доступа в салон без использования ключа (keyless), если у них отсутствует иммобилайзер. В прошлом году у клиентов Balta угнали 28 новых автомобилей и 152 автомобиля 2013-2017 годов выпуска. В обеих категориях первое место занимает марка Subaru. Запчасти теряют BMW Х-серии, 3 и 5 серий, а также наиболее дорогие модели Porsche, Volvo и Volkswagen — в основном у них крадут рули, мультимедийные устройства и боковые зеркала.

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