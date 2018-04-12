В Латвии и Литве участились кражи запчастей из автомобилей — в Эстонии тоже не стоит терять бдительность

Статистика страховых обществ демонстрирует, что в Латвии и Литве распространены кражи автомобильных запчастей, а также угон автомобилей с целью их разбора на запчасти. Литовская страхования компания Lietuvos Draudimas за последние два года зарегистрировала лишь отдельные случаи угона дорогих автомобилей моложе трех лет — свою роль тут могут играть действующие в Литве жесткие требования в отношении противоугонных средств. Однако, в том, что касается автомобильных запчастей, дело обстоит значительно хуже. В январе-феврале Lietuvos Draudimas зарегистрировала в Литве вдвое больше краж запчастей, чем в прошлом году, причем особенно часто жертвами становятся автомобили BMW. Кража запчастей с BMW составляет половину всех подобных случаев, а на черном рынке автозапчастей наибольшим спросом пользуются боковые зеркала (43% случаев), многофункциональные рули (17%), передние фары (15%) и мультимедийные устройства (11%). Из автомобилей Volkswagen чаще всего пропадают мультимедийные устройства (64%) и боковые зеркала (15%).

Похищенные в Эстонии автомобили найдены в Литве

В 2017 году у клиентов PZU Kindlustus было угнано 6 автомобилей, один из них — в Латвии. Вернуть удалось три автомобиля, причем все три — из Литвы. Если не принимать в расчет случаи кражи автомобильных колес, связанные с сезоном смены резины, то воры в Эстонии не очень жалуют автозапчасти. ”Впрочем, и в Эстонии не стоит терять бдительность, поскольку, как правило, автокражи случаются волнообразно и осуществляются весьма профессионально”, — отметил Танне.

В Латвии автокражи у клиентов страхового общества Balta выросли в 2017 году на 55%, а в начале года — еще на 4%. Жертвами угонщиков с наибольшей легкостью становятся машины с системой доступа в салон без использования ключа (keyless), если у них отсутствует иммобилайзер. В прошлом году у клиентов Balta угнали 28 новых автомобилей и 152 автомобиля 2013-2017 годов выпуска. В обеих категориях первое место занимает марка Subaru. Запчасти теряют BMW Х-серии, 3 и 5 серий, а также наиболее дорогие модели Porsche, Volvo и Volkswagen — в основном у них крадут рули, мультимедийные устройства и боковые зеркала.