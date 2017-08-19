В Латвии государство платит зарплаты более щедро, чем частный сектор

В Латвии работники госуправления могут рассчитывать на нормированное рабочее время, социальные гарантии и гарантированную оплату труда, которая в настоящее время даже выше, чем средняя зарплата в частном секторе, пишет латвийский Delfi со ссылкой на LETA.

Государственная канцелярия планирует реформу госсектора, которая предусматривает пересмотр прежней политики оплаты труда и повышение ее потолка до 80% от зарплат в частном секторе.

Однако данные Центрального статистического управления свидетельствуют о том, что в общественном секторе, министерствах, центральных государственных организациях и учреждениях, находящихся в их ведении, средняя зарплата и так уже больше, чем в частном секторе.

Госканцелярия, в свою очередь, продвигает реформу, ссылаясь на исследование компании Fontes, в котором использованы данные за 2014-2016 год, а не новейшая статическая информация. По данным исследования, около 90% работников системы государственного управления получают меньше, чем на аналогичных должностях в частном секторе.

Особенно критично положение среди руководителей учреждений, которые получают всего 36% от зарплат на аналогичных должностях в частном секторе, поясняет консультант Департамента коммуникаций Государственного контроля (ГК) Угис Козловскис, добавляя, что ГК ранее неоднократно указывал на тормозится внедрение единой системы оплаты труда в системе госуправления.

Одновременно в Государственном контроле не смогли ответить на вопрос, будет ли урезаны в госуправлении оклады тех, кто зарабатывает на уровне или больше, чем на аналогичных должностях в частном секторе.

К четвергу на портале CV-Online Latvia было размещено 132 вакансии в системе госуправления. Самый большой интерес вызывает должность директора Балтийского центра стратегических исследований. Этой вакансией интересовались по меньшей мере 3200 потенциальных работников. Правда, для того, чтобы претендовать на этой кресло, необходим опыт в научной работе.