В Ласнамяэ в конце Петербургского шоссе появится гипермаркет Rimi

Компания Capital Mill развивает коммерческое здание на перекрестке Петербургского шоссе и Лагеди теэ, ведущим арендатором которого станет гипермаркет Rimi. Новый Rimi станет последним крупным магазином, расположенным у шоссе, соединяющего Таллинн с Нарвой, перед чертой города, сообщается в пресс-релизе.

По словам совладельца компании Capital Mill Танела Самуэла, по адресу Петербургское шоссе, 98 появится новая застройка в перспективном месте, где пересекаются большие и важные дороги, обеспечивающие хорошее сообщение с промышленной зоной вдоль Старо-Нарвского шоссе, Муугаским портом, Таллиннской кольцевой дорогой, районом Ласнамяэ и шоссе Таллинн-Нарва.

”Жизнеспособность нового девелоперского проекта определяется его местоположением и совместимостью с естественными маршрутами его клиентуры. Ежедневно из Таллинна на восток или по кольцевой дороге в других направлениях выезжают десятки тысяч людей, для которых может быть удобно совершать свои повседневные покупки и прочие действия по адресу Петербургское шоссе, 98”, — сказал Самуэл.

В ноябре этого года чистая закрытая площадь строящегося здания составит 3871,5 квадратных метров, из которых 2955,5 квадратных метров займет гипермаркет Rimi, который будет обслуживать клиентов; для субарендаторов и зоны общего пользования останется 729 квадратных метров. Помимо магазина Rimi, продающего продукты питания и потребительские товары, в здании начнут свою деятельность, в частности, аптека, цветочный магазин и предприятия общественного питания.

Развитие и строительство здания было начато компанией Hepsor Kinnisvara, которая продала этот девелоперский проект компании Capital Mill на начальной стадии строительства. По словам члена правления Hepsor Хенри Лакса, предприятие развивает еще два участка недвижимости в той же зоне, которые станут частью делового квартала на Петербургском шоссе. На одном участке будет построено здание с площадью основания 10 000 квадратных метров, предназначенное для торговли, производства и логистики, а на другом — здание площадью 2000 квадратных метров, выполняющее те же функции.

”Мы ведем свою деятельность в бизнес-парке на Петербургском шоссе чуть более одного года, и все это время к здешним возможностям проявлялся очень живой интерес, — сказал Лакс. — Мы создадим здесь комплексную среду для деятельности, построив как необходимую инфраструктуру, так и улицу, которая будет использоваться для дорожного движения. Потенциальных клиентов привлекает именно великолепное место, и я считаю, что эта местность имеет очень хороший потенциал”.

Магазин Rimi по адресу Петербургское шоссе, 98 будет иметь иной дизайн интерьера, в котором основное внимание будет уделено скандинавской простоте. Интерьер магазина станет просторнее, легче и современнее. Тамме добавила, что в целях минимизации экологического следа от деятельности в этом и других гипермаркетах Rimi используется самая современная и экологически чистая техника, начиная от холодильников и заканчивая потолочными светильниками.

Архитектор коммерческого здания по адресу Петербургское шоссе, 98 — Иво Ребане из бюро Guru Projekt OÜ, а генеральным подрядчиком строительства здания является компания Mitt & Perlebach OÜ.