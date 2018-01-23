В Ласнамяэ пройдт инфочас на тему новой системы налогообложения доходов

Таллиннский департамент предпринимательства в сотрудничестве с Налогово-таможенным департаментом и управой Ласнамяэ приглашает всех заинтересованных принять участие в инфочасе на тему „Как подсчитать необлагаемый налогом доход? “.

Цель инфочаса заключается в том, что бы дать разъяснение жителям в части вступившей в действие с 1 января 2018 г. общей ставки необлагаемого налогом дохода. Будет дан обзор того, как влияет на размер необлагаемого налогом дохода наличие нескольких рабочих мест, изменяющаяся заработная плата, пенсия, пособия и другие доходы, написано в пресс-релизе районной управы.

Приглашаются все жители Ласнамяэ, у кого остались вопросы или недопонятые моменты в новой системе налогообложения дохода, 25 января в зал управы Ласнамяэ на первом этаже по адресу Палласти, 54. Инфочас на эстонском языке начнётся в 10:00, на русском языке в тот же день в 12:00.

”В последнее время система нового налогообложения вызывала бурную дискуссию в СМИ. К сожалению, остался за кадром тот факт, что благодаря изменению в законе выиграют 80% работающих людей. Очень бы хотелось, чтобы наконец были бы услышано и мнение тех людей, чье финансовое положение улучшится в 2018 году. Для жителей Ласнамяэ это изменение однозначно позитивно!”, — подчеркнула старейшина Ласнамяэ Мария Юферева

Участие в инфочасе бесплатное, но необходима предварительная регистрация на домашней странице Таллиннского департамента предпринимательства: www.tallinn.ee/predprinimatel/

Дополнительную информацию можно узнать, позвонив в Таллиннский департамент предпринимательства по номеру 640 4225.