В Ласнамяэ появится новый промпарк

Таллинская городская управа установила детальную планировку, позволяющую создать промпарк на территории, разбитой на четыре квартала.

Детальная планировка квартала Тяхесаю разрешает строительство на территории в 12,57 га максимально 27 зданий офисного и/или производственного назначения с пятью наземными и двумя подземными этажами.

Планируемая территория находится в массиве Тондираба между улицами Лаагна и Варраку.