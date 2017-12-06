В Ласнамяэ появится новый промпарк

Таллинская городская управа установила детальную планировку, позволяющую создать промпарк на территории, разбитой на четыре квартала.
Детальная планировка квартала Тяхесаю разрешает строительство на территории в 12,57 га максимально 27 зданий офисного и/или производственного назначения с пятью наземными и двумя подземными этажами.
Планируемая территория находится в массиве Тондираба между улицами Лаагна и Варраку.
Tallinn, Квартира, 86 000 EUR
Tallinn, Квартира, 73 000 EUR
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