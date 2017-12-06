06.12.2017, 17:50

В Ласнамяэ появится новый промпарк

 (1)
rus.delfi.ee
EST
Lasnamäe
фото иллюстративноеFoto: Andres Putting

Таллинская городская управа установила детальную планировку, позволяющую создать промпарк на территории, разбитой на четыре квартала.

Детальная планировка квартала Тяхесаю разрешает строительство на территории в 12,57 га максимально 27 зданий офисного и/или производственного назначения с пятью наземными и двумя подземными этажами.

Планируемая территория находится в массиве Тондираба между улицами Лаагна и Варраку.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии