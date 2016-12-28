Энергетическое предприятие Adven Eesti начало строительство новых котельных центрального отопления в Лаагри и Лоо. В обоих регионах новые котельные будут работать на биотопливе и начнут поставлять тепло в сети центрального отопления весной следующего года.

По словам руководителя сферы развития и инвестиций Adven Eesti Приита Тиита, решение о строительстве новых котельных было принято очень своевременно. ”Это первые регионы, которые получат новые центры по производству энергии при поддержке Центра инвестирования в окружающую среду. Именно в последние месяцы стоимость газа опять начала расти, что еще более укрепило позицию биотоплива как самого дешевого вида топлива”, — рассказал Тиит.

В обоих регионах уже готовы фундаменты котельных и строятся здания. Весной следующего года предстоят установка оборудования и пусконаладочные работы. ”В прошедшие недели мы посетили строительные площадки в Лаагри и Лоо вместе с представителями волостей. Именно благодаря плодотворному сотрудничеству с руководителями уездов Йыэляхтме и Сауэ мы сможем предотвратить связанный с колебанием цен на газ рост стоимости отопления для местных жителей”, — оценил Приит Тиит вклад партнеров по проекту.

Мощность котельных центрального отопления работающих на биотопливе составит в Лаагри 3,8 MW и в Лоо 2 MW. Строительство энергетических центров поддерживает Центр инвестирования в окружающую среду. Всего Adven инвестирует в Лоо и Лаагри 2,2 миллионов евро, из которых почти половину финансирует Центр инвестирования в окружающую среду из фонда сплочения Европейского Союза ”Эффективное производство и распределение тепловой энергии” периода планирования 2014-2020. Нынешние котельные работающие на газе будут в дальнейшем использоваться для покрытия пиковых нагрузок, а также в качестве резервных мощностей в периоды обслуживания котельных работающих на биотопливе.

Adven Eesti утвердил недавно программу инвестирования на 2017-2020 годы. В рамках инвестиционной программы на биотопливо будет переведено тринадцать регионов центрального отопления обслуживаемых предприятием, также будут отремонтированы сети центрального отопления.

Центр инвестирования в окружающую среду финансирует строительство котельных в Лаагри и Лоо из фонда сплочения Европейского Союза ”Эффективное производство и распределение тепловой энергии” периода планирования 2014-2020.