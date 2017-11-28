В квартале Ротерманни завершено строительство семиэтажного здания за 9 млн евро

Концерн Nordecon AS передал заказчику 7-этажное здание R18 в квартале Ротерманни. Строительство здания с 58 квартирами и площадью около 11 000 кв.м обошлось в 9 млн евро, значится в пресс-релизе.

”Это уникальный район, и вести здесь строительство — большая ответственность, поскольку эти здания еще долго будут влиять на ландшафт нашего города”, — сказал член правления Nordecon AS Эркки Суурорг. ”Квартал Ротерманни стал визитной карточкой Таллинна для пассажиров кораблей и круизных туристов — исторический квартал стал современным центром города”.

Заказчиком здания R18 выступила фирма Dollimar Invest OÜ, а архитектором — HG Arhitektuur OÜ. Строительство наземной части зданий R18 начали в сентябре прошлого года. В зданиях насчитывается 10917, 39 кв.м закрытой площади. Вход в квартиры и офисы расположены со стороны улицы Ахтри, в здании два подъезда. В большом — 2 лифта, а на первом этаже находятся два фойе: одно — для квартир, а другое — для офисов.