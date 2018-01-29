В Кунда построят биотопливную котельную

Энергопредприятие Adven Eesti подписало договор о строительстве кундаской котельной, которая будет использовать биотопливо. Стоимость строительных работ — около 1,3 млн евро, примерно половину из которых покрывает Центр инвестиций в окружающую среду из денег структурных фондов ЕС, значится в пресс-релизе.

По словам руководителя сферы инвестиций и развития Adven Eesti Прийта Тийта, строительством в Кунда котельной, которая станет работать на древесной щепе, клиентам центрального отопления Кунда обеспечивается на долгое время выгодная стоимость этой услуги.

”Сегодня мы ясно видим, что именно биотопливо для многих самоуправлений является лучшим вариантом из возможных, поскольку это эстонское топливо, сжигание которого оказывает минимальное влияние на окружающую среду”, — пояснил Тийт. ”Цена биотоплива не зависит от изменчивой стоимости нефти и к нему не применяются акцизы, и поэтому теплоэнергия, произведенная из биотоплива, означает для потребителей стабильную и выгодную цену на долгий срок”. По словам Тийта, предприятие планирует в ближайшие годы перевести на биотопливо все свои крупные регионы центрального отопления, где до сих пор тепло производится из природного газа — общий объем необходимых инвестиций достигнет 8 млн евро.

В сотрудничестве с OÜ Efipa, которое поставляет оборудование из Австрии и AS Paide MEK, занимающимся общестроительными работами, Adven Eesti планирует завершить проект строительства к этой осени — для этого сейчас осуществляются первые проектировочные работы и в апреле начнется строительство. Котельная будет построена на улице Выйду, и предприятия, задействованные в работах, и раньше реализовали похожие проекты — например, сооружение котельной новой таллинской тюрьмы.

Ощутимый вклад в строительство внесли структурных фонды ЕС через Центр инвестиций в окружающую среду. ”Поскольку новая котельная сделает производства тепла в Кунда эффективнее и основанным на возобновляемой энергии, то мы получили поддержку структурных фонды ЕС и для обновления теплосетей Кунда”, — пояснил Тийт.

При сооружении котельной, работающей на древесной щепе, Adven Eesti планирует сделать минимальным влияние на окружающую среду и соседей. ”Для этого мы установим в котельной отвечающие требованиям оборудование для очистки дымового газа, а также организуем доставку топлива, его разгрузку и складирование так, чтобы попадание щепы во внешнюю среду было бы минимальным. В то же время топливный склад спроектирован достаточно большим, чтобы топлива хватало и на выходные, и чтобы в эти дни не было отдельных доставок топлива”, — привел Тийт пример того, как предприятие учитывает интересы местных жителей при планировании производства.

На сегодня в Кунда тепло центрального отопления получают 57 домохозяйств. Сейчас в регионе производства теплоэнергии базируется на природном газе. Выданное со стороны города разрешение на строительство новой биотопливной котельной согласуется с целями программы по развитию теплохозяйства региона центрального отопления Кунда на 2013-2025 годы.

Помимо Кунда, Adven Eesti приходил на помощь и в другие регионы для нахождения лучшего решения по организации производства тепла. Так, например, в декабре предприятие завершило строительство новой котельной на древесной щепе в Вийратси, в заключительной фазе находится строительство котельной в Адавере, и строительные работы по сооружению новой котельной начались и в Вяйке-Маарья.