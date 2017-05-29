В Крыму пообещали цены на летний отдых ниже турецких

Цены на отдых в Крыму летом 2017 года будут ниже, чем в Турции. С таким заявлением выступил министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий, пишет "Медуза".

По словам чиновника, Турция уже объявила цены на ”активную часть сезона”, которые оказались выше крымских. Конкретных цифр Стрельбицкий не привел, но заметил, что сейчас показатели посещаемости Крыма не отличаются от 2016 года, когда еще действовал запрет на туры в Турцию.

При этом еще в конце апреля Стрельбицкий рассказывал, что с учетом перелета и трансфера до отеля отдых в Турции значительно дешевле крымского. Тогда он приводил расчеты, что недельный тур на двоих в отеле с тремя звездами обойдется в Крыму почти в 67 тысяч рублей, а в Турции с пакетом ”все включено” — в 39 тысяч.

В конце 2015 года Россия запретила прямые рейсы и организованный туризм сначала в Египет, а затем — в Турцию. Летом 2016 года запрет на полеты в Турцию был снят.



В 2015–2016 годах количество россиян, выезжающих за границу, сократилось вдвое — с 17 до 9 миллионов человек ежегодно. Помимо ситуации с запретами полетов на снижение туристических потоков повлияло резкое падение курса рубля на фоне дешевеющей нефти.