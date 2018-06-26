26.06.2018, 20:16

В Кристийне возрождена традиция дружин: молодежь отправляется на работы по благоустройству

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rus.delfi.ee
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Keskerakonna linnaosavanemate kandidaadid. Pressikonverents
Foto: Karin Kaljuläte

Вчера на Ратушной площади было торжественно объявлено о начале трудового лета дружин города Таллинна. В районе Кристийне к работе этим летом приступит две группы дружинников. Трудовой опыт получат 20 молодых человек из района Кристийне, дружинники отработают в общей сложности 19 рабочих дней.

”Я очень рад, что мы восстановили в районе традицию дружин. Приобретение трудового опыта в своей части города и первые самостоятельно заработанные карманные деньги имеют очень важное значение для любого молодого человека. Но, помимо выполнения работы, неотъемлемой частью дружины, естественно, является веселое и активное времяпровождение вместе с новыми друзьями и согруппниками”, — пояснил старейшина района Кристийне Яанус Рийбе. ”Сегодня первая группа начала работы по благоустройству в парке Сыякооли, около теннисного центра Tere”, — добавил Рийбе.

Вторая группа дружинников района Кристийне приступит к работе в конце июля. Трудовое лето дружинников завершится общегосударственным сбором в Руунавере, который пройдет 14-16 августа.

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