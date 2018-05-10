10.05.2018, 16:14

В Кремле прокомментировали сообщения о решении суда в Гааге по компенсации за Крым

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Интерфакс
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Krimm
KrimmFoto: Sergey Malgavko, Sputnik

Москва не считает себя стороной судебного разбирательства в международном арбитражном суде в Гааге, который вынес решение о выплате компенсаций ряду украинских компаний в связи с потерей активов в Крыму, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия никак не была представлена (на этом суде) и не направляла своего представителя на этот судебный процесс, поэтому мы не считаем себя стороной (процесса) в данном случае", — сказал Песков.

Ранее "Нафтогаз Украины" сообщил, что международный арбитражный суд в Гааге встал на сторону украинских компаний, которые подали иск к России с требованием компенсации потерь, которые те, по их словам, понесли после присоединения Крыма к РФ.

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