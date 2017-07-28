В Красноярске уничтожили более 500 кг эстонского редиса

В Красноярске извели очередную партию запрещенных продуктов. 13 коробок яблок из Польши и 43 коробки редиса из Эстонии раздавили бульдозером на полигоне, пишет красноярское издание ДЕЛА.ru.

Специалисты краевого управления Россельхознадзора выявили ”запрещенку” на оптовых базах по ул. Промысловой и Шахтеров.

212 кг свежих яблок и 539 кг редиса ввезли в нарушение постановления правительства об антисанкциях.

”В соответствии с имеющейся маркировкой страной происхождения яблок свежих является Республика Польша, редиса свежего — Эстония. Товаросопроводительные документы на подкарантинную продукцию и информация о производителе и экспортере отсутствуют. Запрещенная к ввозу в Российскую Федерацию продукция была изъята из реализации и уничтожена механическим способом на полигоне твердых бытовых отходов”, — сообщили в Россельхознадзоре.