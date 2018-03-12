В конкурсе ”Лучший продукт питания Эстонии” соревнуется 168 продуктов

В нынешнем конкурсе на титул ”Лучший продукт питания Эстонии” претендует в общей сложности 168 продуктов питания — в общем конкурсе участвует 102 продукта и в конкурсе региональных малых предприятий — 66 продуктов. Оценочные комиссии оценят изделия крупных производителей, претендующих на серебряные знаки, 13 и 14 марта, сообщается в пресс-релизе.

Сирье Потисепп, руководитель Союза предприятий пищевой промышленности Эстонии, организовывающего конкурс уже в 24 раз, сказала, что самая острая борьба идет в категории молочных продуктов, где за титул лучшего в своей категории соревнуется 23 вкусных продукта.

”С одной стороны это совершенно естественно, поскольку жители Эстонии действительно любят молоко и молочные продукты — высокое качества и разнообразный выбор наших молочных продуктов впечатляют, даже по сравнению со многими известными пищевыми культурами. С другой стороны, в последние годы несколько раз главного приза конкурса, или титула ”Лучший продукт питания Эстонии” завоевывал именно победитель в категории молочных продуктов, и я надеюсь, что это также воодушевит промышленные предприятия представить на конкурс свои лучшие продукты”, — сказала Сирье Потисепп.

По ее заверению в нынешнем общем конкурсе в разных категориях представлены самые разнообразные продукты питания, которые были на рынке лишь считанные месяцы, но уже смогли стать любимыми среди потребителей Эстонии и показали впечатляющий успех также на экспортных рынках.

”Все больше малых производителей в виде малых ферм, семейных фирм или микро-предпринимателей находит путь к нашему конкурсу, поскольку полученный титул реально раскрывает новые горизонты. Мне очень приятно, что мы смогли найти на конкурсе так много захватывающих продуктов в своих нишах, продаже которых мы можем помочь расправить крылья”, — добавила Потисепп.

Деятельностью оценочной комиссии конкурса на лучший продукт Эстонии руководит профессор медицинской биохимии медицинского факультета Тартуского университета, доктор медицины Михкель Зильмер.

Оценочные комиссии оценят изделия крупных производителей, претендующих на серебряные знаки, 13 и 14 марта. Продукты малых предпринимателей поборются за титул 20 и 23 марта. Победители конкурса и продукт, удостоившийся титула ”Лучший продукт питания Эстонии 2018”, будут объявлены 25 апреля на годовой конференции предприятий пищевой промышленности.