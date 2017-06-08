В Кохтла-Ярве льготы на проезд в общественном транспорте получат 63-летние люди

С первого июля нынешнего года льготный проезд в общественном транспорте Кохтла-Ярве будет распространяться на людей в возрасте от 63 лет и старше. Сейчас льготы действуют в отношении людей старше 65 лет, сообщает rus.err.ee.

Городская управа Кохтла-Ярве 7 июня сообщила, что депутаты городского собрания изменили постановление от 2014 года о порядке получения льгот на проезд в общественном транспорте, введя льготный проезд для людей, начиная с 63 лет.

Одноразовый билет на городском автобус для них с первого июля будет стоить 7 центов, месячный проездной билет — 11 евро.

Льготы действуют только для зарегистрированных жителей Кохтла-Ярве.