В китайском торговом центре появилась камера для хранения мужей

Торговый центр в Китае открыл специальную комнату, где покупательницы могут оставлять своих мужей на время шопинга, сообщает Gazeta.ru со ссылкой на ”Би-би-си”.

Отмечается, что для каждого посетителя предусмотрена отдельная стеклянная будка, где можно поиграть в видеоигры 90-х годов. Первые несколько месяц за использование таких комнат плата взиматься не будет.

Некоторые пользователи уже оценили такое нововведение. Один из них остался полностью доволен, поиграв в Tekken 3, и отметил, что как будто ”снова вернулся в школу”, а другой похвалил идею, но пожаловался на отсутствие в комнате кондиционера.

Ранее сообщалось, что в Сингапуре туристы покинули казино ради торговых центров.