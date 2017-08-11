В Китае женщина отправила своего ребенка в приют курьерской доставкой

В Китае женщина отправила своего ребенка в приют в пластиковом пакете через курьерскую службу, пишет Gazeta.ru со ссылкой на South China Morning Post.
Отмечается, что курьер услышал детский плач в доставляемом им пакете и связался с полицией.
В результате инцидента ребенок был госпитализирован, его состояние оценивается как стабильное.
Мать ребенка была задержана полицией, ведутся следственные действия.
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