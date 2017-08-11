В Китае женщина отправила своего ребенка в приют курьерской доставкой

В Китае женщина отправила своего ребенка в приют в пластиковом пакете через курьерскую службу, пишет Gazeta.ru со ссылкой на South China Morning Post.
Отмечается, что курьер услышал детский плач в доставляемом им пакете и связался с полицией.
В результате инцидента ребенок был госпитализирован, его состояние оценивается как стабильное.
Мать ребенка была задержана полицией, ведутся следственные действия.
Jõhvi, Дом, 150 000 EUR
Kiili vald, Часть дома, 199 000 EUR
Зарегистрированные (1) Анонимные (2)