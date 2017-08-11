11.08.2017, 10:20

В Китае женщина отправила своего ребенка в приют курьерской доставкой

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Gazeta.ru
EST
Hiina müür Eesti Postis
фото иллюстративноеFoto: Karl Anders Vaikla

В Китае женщина отправила своего ребенка в приют в пластиковом пакете через курьерскую службу, пишет Gazeta.ru со ссылкой на South China Morning Post.

Отмечается, что курьер услышал детский плач в доставляемом им пакете и связался с полицией.

В результате инцидента ребенок был госпитализирован, его состояние оценивается как стабильное.

Мать ребенка была задержана полицией, ведутся следственные действия.

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