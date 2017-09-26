В Китае заблокировали WhatsАpp

Власти КНР заблокировали мессенджер WhatsАpp на территории страны, пишет в понедельник New York Times, отмечая, что это сделано в преддверии XIX съезда Компартии Китая.

WhatsАpp был последним продуктом Facebook, который до последнего времени оставался доступен на территории Китая. Ранее власти страны заблокировали саму социальную сеть, а также Instagram.

В работе WhatsАpp также наблюдались временные перебои: в июле стала недоступна функция видеочата, невозможно было пересылать файлы, изображения и голосовые сообщения. Теперь же для подавляющего большинство пользователей в стране стал недоступен и обмен текстовыми сообщениями, хотя в отдельных случаях эта функция все еще может работать.

NYT отмечает, что усиление цензуры стало особенно заметно перед XIX съездом Компартии Китая, который намечен на 18 октября. В стране блокируется доступ к социальным сетям, неподконтрольным правительству. Большинство вынуждено пользоваться мессенджером WeChat, который официально передает властям личные данные пользователей.