В Кийу открыт завод по производству черепицы

Крупнейший в Эстонии продавец черепицы Monier открыл в расположенном неподалеку от Таллинна Кийу единственный в стране завод по производству черепицы, примерно половина продукции которого будет экспортироваться на внешние рынки.

По данным руководителя по продажам и маркетингу Monier Eesti Марко Тамместа, при работе в одну смену производительность завода составит 5 миллионов единиц черепицы в год, примерно 50% которых пойдет на экспорт в Латвию и Литву. ”Для эстонских клиентов отечественное производство означает, что черепица Monier станет дешевле, — сказал Таммест. — Если в перспективе завод по производству черепицы создаст в Кийу 6 рабочих мест, то расположенный в том же комплексе зданий завод вспомогательных элементов Monier со своими 25 работниками уже сейчас является одним из важнейших работодателей региона”.

По словам директора по производству Monier Эркки Тиро, единственный в Эстонии завод по производству черепицы в Кийу станет производить волнистую бетонную черепицу классического внешнего вида. ”Производимые модели Est-Stein Elegant Plus и Est-Stein Protector прошли испытания в технических лабораториях Швеции, Германии и Англии. Мы также контролируем каждую партию в своей лаборатории на заводе в Кийу, — сказал Тиро. — В зависимости от спроса, в будущем мы готовы производить в Кийу современную плоскую черепицу и инновационную черепицу из легкого бетона — этот сделанный по особому рецепту продукт весит столько же, сколько этернит, он при этом служит так же долго, как классическая черепица”.

Волнистая бетонная черепица установлена, помимо прочего, на крышах национальной оперы ”Эстония”, Эстонской академии наук, Английского колледжа, Банка Эстонии, а также на многих мызах и домах таллиннского Старого города. Также она используется при строительстве новых зданий по всей Эстонии, например, на многих крышах жилого района Тискре. В Кийу черепицу производили с 1990 по 2013 годы. За этот период было сделано около 70 миллионов единиц, но на некоторое время производство пришлось перевести в Финляндию.

”Возобновление производства черепицы в Кийу играет важную роль в стратегии развития всего концерна Monier и местного региона, — пояснил Марко Таммест. — Мы стремимся бороться с мифами о том, кто черепица якобы тяжелая, дорогая и сложная в установке. Черепица составляет всего 10-20% воздействующей на крышу нагрузки. Если крыша не выдерживает вес черепицы, не выдержит она и снега с ветром. По цене черепица сопоставима с качественным металлическим профилем, ее установка не требует никаких особенных навыков или инструментов, а прослужит черепичная крыша 100 лет и дольше”.

С 1992 года в Кийу также действует завод вспомогательных элементов Monier, производящий крепежные скобы для черепицы, снегозадержатели, мостки, лестницы и прочее необходимое для черепичных крыш. Завод вспомогательных элементов экспортирует 95% своей продукции, причем среди экспортных рынков помимо Прибалтики и Скандинавии, также, есть, например, Германия, Южная Африка и Малайзия.