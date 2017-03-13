В казну Таллинна поступили 92,7 миллиона евро

За первые два месяца года в городскую кассу Таллинна поступили 92,7 миллиона евро, что составляет 15,3% от годового объема без учета финансирования.

Налоговые поступления составили за два месяца 62,6 миллиона евро (15,8% намеченного на год), в том числе отчисления от подоходного налога с физического лица — 60,2 миллиона евро (16,8%) и местные налоги — 2,3 миллиона евро (20%).

Хозяйственная деятельность городских учреждений принесла в кассу 12,7 миллиона евро (19,1% планового годового объема). Прочие поступления были равны 460,5 тысяч евро (13,5% намеченного на год). От государства и из иностранных источников поступили субсидии на общую сумму 16,8 миллиона евро, что составляет 14,8% намеченного на год.

Выплаты городом произведены за два месяца на сумму 100,9 миллиона евро. т.е. в объеме 15,4% годового уровня. На управленческую деятельность израсходованы 92,3 миллиона евро (17%), инвестиционная деятельность потребовала 8,5 миллиона евро (8,4%), выплаты по основной части кредитов и капитальной ренты составили 94,8 тысячи евро.

Остаток свободных средств у города составлял на конец февраля 53,4 миллиона евро.