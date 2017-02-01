В каждом втором магазине Maxima установят кассы самообслуживания

В этом году сеть розничной торговли Maxima продолжит устанавливать в своих магазинах кассы самообслуживания. К концу лета воспользоваться этим современным и удобным способом оплаты покупок можно будет в каждом втором магазине Maxima.

”Эстонские покупатели очень хорошо приняли кассы самообслуживания. В магазинах, где предлагается такой способ оплаты покупок, кассами самообслуживания пользуется в среднем четверть покупателей, — сказал генеральный директор Maxima Eesti Вигинтас Шапокас. — В некоторых магазинах через кассы самообслуживания оплачивается половина всех совершаемых покупок”.

По словам генерального директора Maxima Eesti, сегодня кассами самообслуживания используются как в крупных гипермаркетах и супермаркетах, так и в магазинах по всей Эстонии.

”Статистика использования касс самообслуживания и полученные от клиентов отзывы подтверждают, что для все большего количества клиентов возможность использования кассы самообслуживания становится само собой разумеющейся, — отметил Вигинтас Шапокас. — Кассы самообслуживания не только делают процесс более удобным для клиента, но и способствуют значительно более эффективной организации повседневной работы магазинов, поскольку позволяют направлять больше работников в торговый зал”.

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В 2017 году кассы самообслуживания будут установлены в десяти магазинах Maxima в Таллинне, Сауэ, Кейла, Мярьямаа, Пылтсамаа, Выру и Валга. В общей сложности к концу года кассами самообслуживания будет оборудован 31 магазин Maxima.

”Отличительной чертой наших касс самообслуживания является то, что ими могут пользоваться все клиенты, в том числе и те, у кого нет карты клиента. Кроме того, оплачивать покупки можно не только банковской картой, но и наличными”, –отметил руководитель операций Maxima Eesti Марко Пыдер.

По словам Пыдера, в ближайшие годы можно ожидать роста популярности касс самообслуживания, однако и традиционные кассы, несомненно, никуда не денутся.

”С одной стороны, можно с уверенностью утверждать, что эстонский покупатель открыт к технологическим нововведениям и ценит как кассы самообслуживания, так и, например, возможность покупки продуктов онлайн. С другой же стороны, определенная часть покупателей будет по-прежнему предпочитать традиционный способ совершения и оплаты покупок”, — добавил Пыдер.

По состоянию на начало 2017 года в 21 магазине розничной сети Maxima установлено в общей сложности 117 касс самообслуживания. В этом году в десяти магазинах сети будут установлены еще 44 кассы.